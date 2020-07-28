一名在台股打滾幾十年的散戶，曾任職補習班老師，他每年固定只在台股操作1~2波行情，而且只針對小型股與轉機股，在近兩年來台股情勢轉變，以台積電、聯發科等大型權值股為首的股票，愈來愈吃香後，他把在股市賺來的錢，為自己準備了每月可拿4~5萬元的退休金，好安度下半輩子。

這名現約57歲的台股散戶，幾十年在台股操作的累計財富，已達身家千萬元以上，在台股近年投資「轉機水餃股」難度愈來愈高後，他選擇逐漸急流勇退，與某壽險公司簽定躉繳（一次付清）的契約保單，但躉繳後需鎖3年，即第4年起才可拿到每月約4~5萬元的退休金。

他透露，一次躉繳的金額約新台幣1600餘萬元，雖然是閉鎖3年，不能拿任何利息金，但為求安定保險，他還是願意一次付清該保單契約。他這麼安排自己的退休金，事實上也在眾親友間惹起議論。

認為1600餘萬元，至少在中部地區可買兩棟新房了，即便在雙北地區，也可買不錯的新宅，設若予出租，單是租金的收入，也可月入約3萬左右的收入，況且房地還具保值與升值的空間；另外，以未來的可能的通膨率來計算，即便月入4萬元退休金，也不算太多。

此外，台股大型權值股興起，若不想押寶單一個股，也可購入台灣50等專以大型績優權值股為標的相關基金，每年也有穩定的配息收入。不過，台股需面臨的國內外大環境的變數風險難測，他最終還是投入躉繳契約保單。

(工商 )