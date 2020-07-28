台灣宅配通（2642）於2000年領先業界導入宅配服務，為台灣的宅配產業開啟序幕，所屬東元集團董事長黃茂雄指出，宅配通是台灣第一家宅配公司，宅配是現在不可或缺的服務，集團很慶幸加入這個行業，今年邁入第20年，營運方針朝向智慧宅配科技運籌，應用物流業界技術再突破。

宅配通董事長邱純枝指出，公司今年有機會達成2020年獲利超過兩億元的新高目標，公司時刻用心，希望達成對股東報酬力、顧客服務力與員工福利的目標。

近年來伴隨電子商務市場成長、美食外送短鏈崛起，改變全球商業模式與物流系統，憑藉資通訊科技、5G行動高速網路、無線射頻辨識（RFID）應用、雲端資料傳輸、大數據分析、影像辨識技術、人工智慧，以及智慧型手持或穿戴裝置、自動導引車（AGV, Automated Guided Vehicle）、倉儲機器人等技術興起，宅配通掌握關鍵先進技術，解決宅配物流業者本身的人力短缺、效率瓶頸、作業安全問題，也促使宅配物流作業朝向智慧化發展，進而發展「智慧物流」之創新營運模式。

宅配通獨家規劃RFID技術建置方案，籠車設備上布建感應條碼，各站點針對籠車必經地點劃定感應區域，透過籠車設備進出，由系統自動感應追蹤動向，密切掌握籠車設備總量與流向。

另以系統自動化管理取代人力繕寫、繕打派車單與出貨調度派遣，將手動資訊數位化，降低錯誤率、加快貨品進出速度，不論車次、往返時間都能有效追蹤。結合籠車設備追蹤技術，更能精準的判斷轉運車抵達站點需要接送籠車的數量，有效降低人工誤植所導致的問題。

自動導引車（AGV）可運用於物流倉儲的揀貨工作，提升作業專注與準確率，亦規劃不久將來於桃園機場與松山機場的場域使用，提供旅客更便捷舒適的行李托運環境。 營運行控中心能掌握各貨車即時狀態，判別駕駛員是否有違規、怠速等行為，行控中心於當下提醒駕駛員；所有駕駛員在上路後，AI將針對全路線與駕駛行為進行學習與控管，再針對資訊分析提出最佳配送路線提升效率，也聚焦駕駛員即時行為以判讀違規預測，進一步協助駕駛員有效且安全的駕駛行為、降低行駛間風險以保護公司資產。

為歡慶台灣宅配通20周年，即日起至9月8日於全家便利商店或即日起至9月22日於萊爾富便利商店，小資箱及超值袋宅配回饋價68元（原價85元），登錄寄件宅配單號再加抽好禮，有機會獲到德國百靈三系列電鬍刀、米家電磁爐、小米無線充電器、小米經典商務雙肩包、小米行動電源10,000mAh 2代等超精美好禮大獎。

台灣宅配通邁向智慧宅配科技運籌嶄新方向，並著眼於國際物流配送的業務發展，將提供客戶更多元化的服務選項，以滿足客戶全方位的需求。

(工商 )