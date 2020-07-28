北市交通局去年推出免費叫車平台「愛叫車APP」，但媒合數量僅百件，執行成效引來台北市長柯文哲不滿，要求公運處列出KPI，並放話「乾脆不要做」，而公運處評估後，宣告政策失敗，認為「愛叫車APP」平台仍敵不過車隊，並已退出愛叫車APP合作。

北市目前約有4成司機加入車隊派遣服務，另外6成司機以路邊攬客和定點排班為主，北市為落實e化，並提供未加入車隊的司機也能透過網路媒合有需要搭車的民眾，北市交通局在去年8月推出「愛叫車App」，但上路後成效差，媒合數一個月仍僅百次，相較於不少民眾愛用的台灣大車隊55688叫車系統，叫車量每月約幾10萬，執行成效引來柯文哲質疑。

難敵車隊折扣競爭

北市公運處科長王郁凱稱，愛叫車app是與民間資訊公司合作案，開發目的在減少民眾在路上隨機攬車，導致交通阻塞等問題，提高搭車資訊透明度，強調不收任何費用，快速及公平媒合。

但因媒合數不見起色，柯文哲下令加強行銷，一個月至少要有1萬筆媒合資料，才稱得上成功。王郁凱指出，經幾個月評估後，認為主因不是行銷問題，愛叫車App還需車隊實質管理才有效，車隊優惠也較多，市府很難解決消費糾紛外，也不可能做車資折扣，因此很難推動。

平台回歸市場機制

王郁凱表示，「平台沒有成功」，許多乘客覺得不符期望，造成使用率低，又遇到疫情後，媒合率又更差，後來評估效益不好，就沒有再提行銷計畫，後來跟市長報告後，決定不再推廣並退出合作，讓平台回歸市場機制，也有與業者協調是否下架，未來將再研議其他方向。

(中時新聞網)