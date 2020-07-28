新冠肺炎肆虐全球，如今傳出印尼的確診病例已突破10萬人數，印尼海上事務和投資協調部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）呼籲團結抗疫，他以台灣、德國、俄羅斯為例，希望印尼能夠好好學習這些國家，盡速從疫情的局勢中恢復。

根據印尼媒體《Republika》報導，盧胡特出席活動時表示，在新冠肺炎疫情期間，社會各界必須團結一心、凝聚力量，共同努力對抗疫情，這些是最重要的事情，也是台灣、德國、俄羅斯等國家可以成功抗疫的原因。他認為，印尼社會各界應該要放下成見、減少批評，共同努力才是最重要的。

日前印尼總理佐科威（Joko Widodo）與內閣成員開會時，也呼籲印尼各部會加速執行防疫預算，印尼已編列的防疫預算目前有印尼盾695.2兆元（折合新台幣約1.4兆元），但其中僅執行19%，速度可以說是相當緩慢。

目前新冠肺炎疫情全球確診病例1639萬6954例，印尼部分確診病例數為100,303例，其中死亡人數達到4838人。

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(中時新聞網)