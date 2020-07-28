常在網路號召協助修復遺體、辦後事的「殯葬名人」張軍凱，曾因毒品案入獄，以「浪子回頭」形象登上媒體。但警方獲報，他涉嫌利用社會矚目的死亡案勸募，再私吞善款，2018年至今上百人受騙、金額逾200萬。警方日前逮人，檢方複訊後諭令6萬交保。

41歲的張軍凱曾受訪表示，兒時家境富裕卻不學好，飆車、鬥毆樣樣來，誤交損友加入販毒集團，成為年薪千萬的「製毒師」；入獄期間因母親每周帶滷肉飯來探視，讓他決定改過自新，出獄後從事殯葬業。

新北市警方獲報，張去年利用烏來姊弟溺水、台南女兵車禍等重大社會新聞，宣稱喪家需要修復遺體，但經濟困難，網路號召民眾捐款做公益。為取信被害人，他謊稱自己變賣金飾，籌款萬餘元，拋磚引玉吸引善款。

當被害人深受感動轉帳，他會從網路下載相關照片，誆稱替喪家表達感謝，有人因此固定轉帳3000、5000元給他做善心。「善行」經社群傳播，很快就有家屬質疑，根本沒請他募款，也沒收到錢；他辯稱，是挪用作為其他喪家的緊急費用，是「周轉」而非「暗槓」。

警方查出，張的女友、幫忙管帳的母親和載遺體的司機，同樣涉嫌詐欺，日前拘提張等4嫌到案。張起初否認，檢方不排除聲押時，他才嚇得坦承犯行，辯稱只是暫時保管善款，6萬交保候傳，全案擴大清查。

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(中時新聞網)