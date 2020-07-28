在八仙塵爆中全身80％燒傷奇蹟倖存，被稱為「奇蹟男孩」的男子陳柏安，卻不學好，一再涉及毒品等刑事案件，警調今年6月間又查獲他涉嫌以10萬元為代價，代收從國外寄來台的K他命「毒郵包」K他命，台北地檢署今依毒品防制條例起訴他及廖姓共犯2人。

警調調查，綽號「小胖」男子，透過FACETIME聯繫上陳柏安，委請他代為受從國外寄來台的K他命「毒郵包」，約定事成可拿10萬元，陳男則由廖姓友人當收件人，欲朋分報酬。

但「毒郵包」在海關被攔查，警調依據收件人身分，查到廖男，並循線逮捕陳男，2人一毛錢都沒拿到，警訊後將2人依毒品罪送辦。

檢方調查時，廖、陳2人均認罪，供稱不知道郵包裡面是毒品，但也承認裡面應是違法物品，否則不會有錢拿，檢方依運輸第三級毒品罪嫌起訴2人。

22歲的陳男在八仙塵爆中全身80％燒傷，因成功植皮而奇蹟倖存，被醫護人員形容是「奇蹟男孩」，200萬醫療費助由全民埋單，但陳男事後是非不斷，涉及毒品等案件，頻頻進出警局。

陳柏安前年1月因夜店糾紛，和6名友人擄走被害人痛毆後丟包交流道，新北地院去年11月依妨害自由罪判陳男拘役50日，得易科罰金5萬元。

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(中時 )