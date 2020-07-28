娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！潘瑋柏情史被挖出，曾為她付20萬帳單；謝和弦曝前妻性癖好，網酸爆；姚黛瑋昔認房事全靠DIY；大S生2胎險猝逝，女兒從鬼門關拉回她，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

「潘帥」潘瑋柏在40歲生日前夕，突po文宣布終結單身閃婚，還大方公開了跟嬌妻的出遊照，女方身分也隨之被挖出，是上海東方航空26歲空服員Luna，曾被陸媒封為「最美空姐」，而潘瑋柏過去情史也引發熱議，除了去年就爆出跟Luna秘婚外，女性緣極佳的他，也曾跟台灣地產千金楊馥瑜傳緋聞，還爆賴薇如去紐約夜店玩，20萬帳單由潘瑋柏豪邁結帳。

謝和弦被前妻Keanna舉報呼麻後，4年甜蜜婚姻就此破滅，兩人也不斷在網路上隔空交火，日前謝和弦見Keanna貼出業配按摩槍的廣告，除了留言怒嗆「下面超X」，更怒批「只會用性來控制我」，未料稍早又驚爆Keanna「性癖好」，讓網友看不去希望他能適可而止。

1999年姚黛瑋與大她11歲的加拿大籍老公錢伯陞結婚，2012年自爆因老公赴大陸北京工作多年，夫妻倆漸行漸遠，婚姻疑似出現危機；不避諱聊私密性事的她，更坦言會靠按摩棒DIY解決需求。2013年姚黛瑋被拍到在暗巷與已婚的趙傳亨牽手，當時她堅稱兩人只是一起運動的好友，因自己個性洋派，才和對方有比較多的肢體接觸；趙傳亨則表示，他老婆與姚黛瑋彼此認識。

大S是著名的幸福人妻代表，她與汪小菲育有一對子女，不過大S為了孩子可以說是吃盡苦頭，她近日就登上陸綜《成為媽媽後》分享生第二胎兒子時，一度狀況危急，大S驚吐：「我一生弟弟的時候就斷氣了」，是女兒把她從鬼門關救回來。

(中時新聞網)