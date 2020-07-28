新北市交通局今在道安會報中報告，新北市上半年共42件施工單位有缺失，包括捷運三鶯線、淡江大橋及其連絡道路、三峽拱橋修復都被點名，甚至有施工單位連續2個月出現缺失；市長侯友宜會中裁示，對於常被處罰的廠商，若在更換工地負責人、幹部後，仍未有效改善，工務局應研議將廠商列為黑名單，讓他們沒有參加新北市工程招標的機會。

根據交通局統計，今年1至6月間，交維查核缺失工程共42件，缺失項目包括施工圍籬不符規定（31％）、交維設施不符規定（24％）、工區內堆放非施工機具、材料；工區外堆放機具、材料或雜物（14％）、人行通道留設不符規定（11％）、路面凹凸不平、龜裂等。

交通局表示，像是捷運三鶯線在土城中央路四段主體工程，工區、大門封閉不足，被點名「施工圍籬不符規定」，現已改善完成；淡江大橋及其連絡道路新建工程（淡水區大庄路第1階段），因有圍籬拉門未關、道路髒汙等問題，現已改善完成。

此外，自來水公司在新北市瑞芳區台二線汰換管線工程，也因告示牌內容錯誤遭點名；新北市市定古蹟三峽拱橋修復工程，因塵土外溢影響周邊道路環境，現已改善完成；甚至有施工單位連續2個月出現缺失。

侯友宜表示，針對經常被處罰的廠商，若在更換工地負責人、幹部後，交維狀況還是未改善，要求工務局研議將這些廠商列為黑名單，列為新北市的「不歡迎廠商」，一但在什麼樣的程度、或是被查報幾次後，不得參與新北市的工程投標。

(中時 )