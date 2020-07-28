自今年肺炎疫情擴散以來，市場上對生技類（股）公司及相關研發團隊績效更加關注，更呼應了政府近年力推生技產業的重要性；研發中心坐落於新竹生物醫學園區的源榮生物科技，自2010年成立以來團隊即以其在生醫研發領域的專業，投身癌症及新藥研發，未來更將以癌症合併療法拓展全球千億美元商機。

源榮生技董事長沈榆貴表示，該公司主要營業範圍為生技新藥、高階醫材之開發與技術授權及保健產品之開發與銷售。其中更專注於生技醫藥領域之開發與技術授權，以成為新藥開發與癌症合併療法之先驅領導者為創立目標，公司核心價值涵蓋現職醫藥領域專業人士並整合研發製藥，一方面結合國際頂尖癌症研究中心，專注於腫瘤疾病新藥與合併療法及糖尿病、肥胖症等代謝症候群新藥之開發，並授權國際大藥廠，開拓全球市場；另一方面將積極推動國內生醫產業投資整合，配合政府政策推動成為亞太地區生技醫藥產業之研發、製造專業團隊。

因自2013 年起科學界權威雜誌Science以及Time雜誌，均將免疫治療列為全世界癌症的治療最具突破性的發現，目前源榮不但已掌握3項癌症合併治療及2項代謝症候群新藥產品線。其中胰臟癌合併治療新藥產品已獲得美國FDA Phase II人體臨床試驗許可(IND)，將於2020年進入Phase II人體臨床試驗；另二項癌症合併治療新藥產品(非小細胞肺癌，大腸直腸癌)即將向美國FDA申請二期臨床試驗許可，可望於2021年進入人體臨床試驗。

值得一提的源榮生技擁有人工玻璃體Vitargus台灣地區授權，該人工玻璃體已於澳洲完成一期人體臨床試驗，台灣即將於近期加入全球關鍵性臨床試驗(Pivotal Trial)。預估在十年後台灣視網膜剝離及相關病症患者將達到2萬例，市場價值更將超過1億美元。

沈榆貴指出該公司規劃中之新藥產品線齊全，核心技術團隊具有豐富的新藥開發經驗：技轉自美國MSKCC(凱特琳癌症紀念醫院)、日本雪國舞茸及台北醫學大學、台灣大學、清華大學(國家型計畫之執行成果)，團隊已成功將多項藥物自臨床前試驗階段開發至臨床試驗階段，並已具備成功技術授權經驗。

在保健食品的開發上，今年主力產品為由在日本普遍視為國寶「菇王」美譽之舞茸萃取研製之「上將舞茸」(如圖)，預計可替公司帶來正面業績激勵。舞茸是日本東北部獨有的野生蕈菇，為一罕有且相關報導指出在歐美具有人體臨床試驗數據之天然菇種。

(中時 )