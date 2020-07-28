台南市官田區種植菱角面積在300公頃左右，目前正值生長期，菱角田內綠意盎然，但菱角植株上卻出現不少紅色小點，這些紅點都是福壽螺卵塊，福壽螺會啃食菱角心影響收成，目前大都採撒「苦茶粕」防治，也有人養鴨、魚來滅螺，但效果並不好。

官田區農會指出，今年天候穩定，沒有缺水問題，菱角種植面積仍維持在300公頃左右，因為有農民較早栽種，因此最快8月中旬就會有菱角上市，到10月就是盛產期，屆時民眾就能品嘗到新鮮美味的官田菱角。

然而菱角栽種與採收相當費工，加上市場價格問題，影響農民種植菱角的意願，另外還有福壽螺肆虐，也讓農民傷透腦筋；福壽螺每年可產4000到5000個卵，在溪流、溝渠、池塘大量繁衍，對水稻、菱角等水生經濟栽培作物危害很大。

傳統防治福壽螺會採用化學藥劑，但頂多只能做到控制效果，加上近年食安意識抬頭，許多農民減少或停止投藥，改用苦茶粕等有機肥料資材，可破壞福壽螺的黏膜組織造成脫水死亡，但10多年下來，農民發現成效越來越差，對福壽螺的適應力感到困擾。

還有部分採友善無毒栽培的農民，會在種植初期養鴨來補食福壽螺，但菱角一旦生長密集後，鴨子也無法順利穿梭田間，另外也有人養俗稱「烏鰡」的青魚來滅螺，不過還得改善設備，成本增加許多，農民也希望農政單位可以協助找到更好的防治法，維繫菱角產業存續。

(中時新聞網)