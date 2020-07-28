大陸各城市陸續發布上半年GDP數據，前十強基本落定，且變化不小。其中，重慶超越了廣州晉升到第四名，南京首次擠進前十名。另外，成都跟蘇州的差距正在縮小，這也代表，中西部內陸城市和城渝地區雙經濟圈開始崛起了。

據廣州市統計局發布的數據，今年上半年，廣州GDP達1兆0968.29億元（人民幣，下同），年減2.7％；而根據先前重慶市統計局發布的數據，上半年重慶的GDP為1兆1209.83億元，年增0.8％。這顯示，重慶超越廣州，躍居全大陸第四位。

重慶綜合經濟研究院院長易小光表示，促進投資項目、推動進出口以及產業結構調整是重慶經濟復甦的主要動能，高新技術產業、製造業、金融和物流回升顯著，汽車製造業也加速成長，中高端車型成為推動汽車產業復甦的動力。

至於廣州，易小光表示，廣州外向型經濟比較高，受疫情衝擊，國際貿易受到的影響比較大；尤其，東部地區外向型程度比較高，受制於歐美市場，一方面是產業鏈和供應鏈的影響，另一方面，是消費市場的影響，因此受到的衝擊比較大。

除了重慶跟廣州有變化之外，南京排名也有變動。去年天津GDP為1兆4104.28億元，年增率達4.8％，排位從2018年的第六位降至第十位。而緊隨其後的第十一名南京，年GDP為1兆4030.15億元，年增率為7.8％。兩者總量僅相差74億元。

最終，南京在今年上半年超越天津，數據顯示，上半年，天津GDP總量為6309.28億元，年減3.9％，而南京上半年實現GDP約為6612.35億元。這意味著南京擠進了十強。

另外，成都與蘇州的差距在縮小。去年蘇州GDP高出成都2200多億元，但是今年第一季，成都意外超過蘇州100多億元，成都與蘇州成為了十強城市中新的競爭關係。

成渝兩個城市的進擊，顯示了其所代表的中西部內陸城市和成渝地區雙城經濟圈的崛起。事實上，在國際形勢變化下，內陸城市除了在經濟韌性上表現突出之外，其區位優勢也在新的經濟形勢下越發明顯。

尤其是在疫情衝擊下，大陸進出口面臨下滑形勢，但中西部地區卻表現搶眼，一些省甚至實現了高成長。以成都為例，今年上半年實現進出口總額3230.9億元，年增23.5％。其中，進口額、出口額分別成長25.5％、21.9％。尤其是，上半年，成都與「一帶一路」沿線國家和地區、歐盟、東協貿易額逆勢成長45.4％、42.1％、28.2％。

易小光認為，兩個循環以大陸境內循環為主，內需成長空間要抵消國際衝擊，一方面要擴大區域間合作，形成統一的市場；另一方面要深化改革，增加內需市場動力，包括圍繞「一帶一路」制度性開放，激化市場主體的積極性。

(旺報 )