鴻海（2317）7月23日除息後走勢疲弱，一路下探近1個半月低點。不過，在旺季效應可期、台積電飆漲帶動比價效益，鴻海今（28）日股價開低後翻紅走揚，最高飆升6.03％至82.7元，一度重返填息路、填息率約23.81％，隨後漲勢收斂至逾2％，力拚站穩填息路。

鴻海除息前站回近半年波段高點，但三大法人明顯偏空操作，致使近日股價走勢偏弱。三大法人上周合計賣超達3萬5227張、以外資賣超3萬614張最多，昨日合計續賣超1469張，但外資轉為買超887張，投信及自營商合計賣超2356張，呈現土洋對作態勢。

鴻海2020年第二季合併營收1.12兆元，季增達21.38％、年減2.77％，改寫同期次高。累計上半年合併營收2.05兆元，年減7.16％，續創同期第三高。公司將於8月12日召開法說會，說明第二季營運概況及下半年展望。

鴻海董事長劉揚偉先前雖認為下半年展望仍不明，但透露第三季表現比預期好。投顧法人認為，短期營運將步入蘋果拉貨旺季，看好第三季旺季表現轉強。美系外資看好隨著蘋果高階iPhone及新遊戲機陸續推出，第二至第四季營收可望季增23～25％。

投顧法人出具最新報告，認為鴻海第二季營收較首季顯著回升，主要是由美系客戶的企業需求驅動，雖預計企業業務下半年動能將趨緩，但預期消費性產品的PS5和iPhone業務，將在第四季強勁回升，預計鴻海下半年表現將「前瘦後肥」漸入佳境。

此外，儘管陸廠立訊積極搶食蘋果零組件及組裝業務，但投顧法人認為，鴻海擁有更好的全球物流支援、更多元化的生產基地及垂直整合優勢，機殼及包裝為最重要能力，認為鴻海在蘋果供應鏈地位穩固無虞，未來2年iPhone訂單配重仍將超過7成。

而鴻海聚焦投資3大產業、3大技術力拚轉型升級，投顧法人認為，雖然電動車業務可能需要更多時間才能開花結果，但認為在電動車電子零部件方面的設計服務業務模式，將有助於鴻海滲透進入更多汽車製造商供應鏈。

投顧法人預期，鴻海將能利用在攝影鏡頭模組、面板、機構件、連接器和系統整合等關鍵部件的優勢，與更多的汽車業者展開長期性的業務合作。由於電動車業務具長線成長潛力，使零組件業務存在成長上檔空間。

整體而言，投顧法人認為，鴻海目前股價淨值比落於歷史交易區間的中下緣，隨著下半年營運前景改善，認為風險溢酬具吸引力。雖對今明年獲利預期大致不變，但維持對鴻海「增加持股」評等不變，並將目標價自93元調升至103元。

(時報資訊)