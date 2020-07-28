耕興(6146)6月受惠5G NR相關檢測服務收入增加，營收連兩月創高，第2季營收達9.13億元，突破2015年第3季8.44億元高點，創單季新高，由於目前手機測試訂單能見度達3個月，法人估計，第3季營收仍將維持高檔。

耕興上半年合併營收為16.5億元，較去年同期成長13.13％，但第2季動能快速成長，主要來自於手機和網通測試訂單大增，手機占營收比重超過4成。耕興上半年接到手機測試訂單80～90款，5G手機達40款以上，其中，Sub 6GHz占比80％、測試價格比4G多50％。因此，在手機測試量的營收中，5G手機及4G手機比重為3：7，但5G手機價格較高，營收占比4：6。

5G正式啟動，但5G手機還在初步開發階段，且手機開發期達3個月，才進入測試階段，以目前測試產品接單狀況觀察，法人預期第3季營收仍有不錯成長。而原本預估2020年接到50支5G手機測試訂單，上半年已接到40支，全年有機會超過原先預期。

(時報資訊)