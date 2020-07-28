逸達(6576)前列腺癌藥物CAMCEVI 42毫克(FP-001 50毫克)送美藥證申請，今日股價跳空開高後，一度壓低整理，隨後又拉上漲停板81.4元。

逸達宣布，已完成向美FDA提送柳菩林(Leuprolide)前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克的註冊申請。此新藥申請是根據FP-001 50毫克(6個月劑型)成功的三期臨床試驗結果，申請CAMCEVI 42毫克用於晚期前列腺癌的緩解治療(palliative treatment)。試驗針對137位晚期前列腺癌患者，每六個月施打FP-001 50毫克，證明FP-001 50毫克具有療效，以及良好的安全性與耐受性。

逸達研發項目在下半年也計畫有關鍵的進展，MMP-12(基質金屬蛋白(酉每)-12)抑制劑新藥FP-025規畫進行新冠肺炎引起的急性呼吸窘迫症候群臨床試驗，目前正準備與 FDA申請臨床前試驗會議(pre-IND meeting)，預計在會議後提出IND申請，可望在第四季啟動二期臨床試驗；ALDH2活化劑新藥FP-045也計畫在今年第四季進入罕見疾病范可尼貧血症的二期臨床試驗。

(時報資訊)