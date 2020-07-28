政府近期推出各種振興方案，帶動全民振興消費熱潮。由於排除電商，松果購物(6740)自7月1日起自辦加入電商振興行列，並全面性發放3000元振興券，推出後首周即吸引近萬人的新客數，站上振興券使用率更高達4成。

松果購物觀察到自振興券推出後，即掀起一波消費潮，首周帶動新客數成長3成，進一步從下單量分析發現，消費者會趁著振興優惠購買高單價的3C商品，以Switch、Gopro、吹風機、氣炸鍋等都占據熱銷排行榜，也顯示電商振興優惠搭配信用卡的加乘下，讓消費者消費時自由度更大，且能享受高折扣優惠。

隨著父親節即將到來，松果購物看準振興券效益持續發酵，加碼搶攻父親節商機，即日起推出運動振興專區，超過300項商品限時2.4折起。另外，松果購物從大數據分析發現，近6成的消費者父親節送禮預算以999元以下，而4成的消費者(29歲以上)則預算為2,000元以上，也顯示出不同年齡層的經濟能力預算大不同，松果購物也整理出父親節預算付清送禮特輯，提供消費者更多參考。

(時報資訊)