台灣兩天增加9例境外移入確診，對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學發文表示，更要擔心泰國移工返國確診，現在暫不排除是台灣本土感染，明明海嘯就在眼前，卻視而不見，是超級警訊，若民眾持續鬆懈，台灣還能維持無疫情多久，他很悲觀。

謝宗學昨在臉書PO文分享，27日新增4例新冠肺炎確診，都是境外移入，距上次出現單日破3個確定病例 （5/3敦睦艦隊4人）已超過2個月，這代表國際疫情持續升溫；更要擔心的是泰國移工返國確診，暫不排除是台灣本土感染。

謝宗學表示，最近觀察到民眾幾乎回歸正常生活，除在大眾運輸和醫院有較多人戴口罩外，其他的室內場所、人潮擁擠之處，戴口罩的比例越來越低，變成只剩少數人有戴的誇張現況。

謝宗學指出，多數人不在乎他國疫情多嚴重、死多少人，畢竟那是遠在天邊的故事，與台灣無關不是嗎？現在更要關心，三倍券怎麼花？威力彩頭獎多少？台積電股價漲幾元？但別忘了，我們相對幸福的生活，是建立在沒有疫情的基礎上。

謝宗學說，只要本土疫情爆發，這些美好都將瞬間消失，大家都在說報復性消費、旅遊，但好像都沒人想到恐會有「報復性疫情爆發」。年初曾說台灣是世界上最安全的國家，但現在是否依舊如此，恐必須打上一個大問號。

謝宗學認為，國際疫情飆升，建議採取更嚴格的境管措施，若檢疫量能許可，無論有症狀否，都應針對所有入境旅客，均須在機場完成採檢，有症狀者送集中檢疫所等結果，沒症狀者返家或到防疫旅館居家檢疫 14 天。

謝宗學呼籲大家，重拾最初對新冠肺炎戒慎恐懼的心情，出門戴口罩、勤洗手，做好個人衛生防護，台灣周邊國家形成的「疫情大海嘯」，已將台灣包圍，只要有人入境，台灣絕不可能置身事外，因此全民防疫必須做好。

謝宗學提到，昨新增4例境外移入、1人疑似本土感染，這些在防疫上都是警訊，但網路上討論熱度卻不高，讓他忍不住大嘆「明明海嘯在眼前卻視而不見」，更是超級警訊，歷史上的世外桃源、中立區被打破，都是生活安逸沒警覺，若持續鬆懈，台灣還能維持無疫情多久，他很悲觀。

昨天  (7/27) 通報 4 個武漢肺炎境外移入確定病例，距離上次單日超過 3 個確定病例 （ 5/3 敦睦艦隊 4 人）已經超過 2 個月，這代表國際疫情持續升溫，更要擔心的是泰籍移工返回泰國後被確診武漢肺炎，不排除是台灣本土感染。 ... 由 Dr. E 小兒急診室日誌發佈於 2020年7月27日 星期一

(中時新聞網)