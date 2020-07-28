台南四草大橋下發現不明豬屍，動保處以標準流程採樣處理。（南市動保處提供／莊曜聰台南傳真）

台南市安平區四草大橋下昨晚發現一不明豬屍，11岸巡大隊安平漁港安檢所人員通報後，南市動保處派員前往，採樣送驗，並將豬屍就地焚毀掩埋，再徹底消毒。

海巡人員通報後即拉起封鎖線，動保處防疫人員穿著隔離防護衣進封鎖管制現場並採樣送驗，在海巡署人員協助下採取就地焚毀後掩埋後，以消毒劑消毒後灑上漂白粉澈底消毒完畢。

經現場初步研判，該豬屍約3周齡，體重約6公斤，經海水浸泡及海浪沖刷，屍體已明顯腫脹，體型外觀仍保持完整。

動保處指出，非洲豬瘟疫情持續延燒，已累計187案例，亞洲已有12國發生非洲豬瘟疫情，全台防疫檢疫單位也全力防堵非洲豬瘟傳入；目前台南市養豬戶有607戶，飼養頭數約60萬頭，排名全國第4。

台南市動保處呼籲畜牧場或家中有飼養動物死亡不可以任意丟棄，市府相關單位將循線找出並且可依《動物傳染病防治條例》開罰5萬到100萬元；養豬業者應該每日觀察動物健康狀況，如發現可疑情形，尤其豬隻出現血痢、全身性出血時，應該立即主動與動保處聯繫。

(中時 )