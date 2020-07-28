中央流行疫情指揮中心宣布，自8月1日起開放外籍人士來台就醫，但排除健檢與醫美，引起不少國內醫護人員反彈。藍委蔣萬安、林奕華偕同醫護代表批評，此政策缺乏周延思考，也沒有和醫護人員充分溝通，呼籲衛福部立即暫緩開放外籍人士來台就醫政策。

國民黨立委蔣萬安表示，台灣目前疫情雖控制得當，但昨天才爆出1人自台灣反泰的泰國移工確診，在尚未確定是否是本土感染前，還要在8月1日開放外籍人士來台就醫政策嗎？

蔣萬安質疑，世界各國的疫情嚴峻狀況不同，對台入境管制的態度也不同，難道台灣要一視同仁開放外籍人士入境就醫？而政府貿然開放外籍人士來台就醫，有無跟醫護人員充分溝通、尋求共識、配套措施完備與否？若入境把關沒做好，產生防疫破口，誰要負責？

蔣萬安呼籲衛福部暫緩8月1日貿然開放外籍人士來台就醫政策，先跟第一線醫護人員做好溝通與準備，確保醫療協助等細節後再實施。

國民黨立委林奕華批評，衛福部不該拿台灣的醫療成就當作大外宣素材，讓醫護人員在高風險環境下工作，質問現階段開放外籍人士來台就醫，到底是因為利益因素或外交壓力？抑或是單純大外宣？

醫勞盟簡立建醫師指出，衛福部不能以營利為目的而開放外籍人士來台就醫，考量疫情嚴峻與人道考量，建議衛福部以專案方式處理，不能以通案，一開始也要嚴格把關人數控制，另也要說清楚檢疫工作。

中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事林綉珠痛批，衛福部此次制定政策中，完全沒有考慮到醫護人員的意見，她認為保護國內醫護人員的生命安全更重要，建議以正面表列特定可來台就醫的個案，而非僅排除醫美、健檢，另須暫緩生殖醫學來台。她說，護理人員也擔憂開放愈多來台就醫，將稀釋防疫津貼。

(中時 )