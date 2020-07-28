訂票新規。（台鐵局提供）

個人票。（台鐵局提供）

團體票。（台鐵局提供）

實名制。（台鐵局提供）

手續費。（台鐵局提供）

TR-PASS。（台鐵局提供）

台鐵局今日宣布，自8月5日起調整訂票規則，個人票從原本乘車日前14天，提早至乘車日前28天，方便旅客提前規劃旅程。

台鐵局自8月5日零時起，開放預售28天乘車票，不含訂票日，未來旅客可於乘車日前4周開始訂票，如遇周五可加訂後2天，也就是四周後的周五、六、日車票；另外，車站窗口預售時間為開放訂票日上午9時，訂票後取票則不限時間，現場售票與網路訂票連線使用同一座位檔，不另保留座位現場販售，請旅客多加利用網路訂票。

台鐵局舉例，8月5日開放預訂9月2日乘車票，依此類推；8月10日周一開放預訂9月7日周一乘車票；8月14日開放預訂9月11日周五、12日周六、13日周日乘車票。

運務處營業科長許民杰說，為便利民眾規劃在旅途當中，其他交通運輸工具及住宿部分，規劃把預售票時間拉長到28天，便利民眾做旅途上的規劃。

台鐵另有5項相關訂票規則有調整，「團體票」預售期限調整為乘車前2個月至前35日、「花東常態實名制」調整為開放訂票日起前3日、「連假加班實名制」調整為開放訂票日起至乘車前3日、TR-PASS調整為30日前開放預購，預購時須選定啟用日（販售當天起算30日內均可選定啟用日），有效期限為啟用日往後連續使用3日或5日（視旅客購買3日券或5日券而定）、退票手續費級距調整，乘車日當天退票。

台鐵局表示，每張按票價20％核收，且不得低於20元；距乘車日2日至3日，每張按票價10％核收，且不得低於20元；距乘車日4日至25日，每張20元；距乘車日26日起，每張10元。

(中時 )