為搶救應屆畢業生就業，勞動部日前啟動「青年就業獎勵計畫」，只要29歲以下的應屆畢業生在今年年底前工作滿6個月，就可以領到3萬元獎助，由於鮮少企業願意僱用未役畢青年，恐怕使應屆役男難以申請獎助，因此勞動部擬放寬「青年職得好評計畫」，只要在疫情期間退伍的失業青年，則可以申請諮詢，諮詢後穩定工作滿3個月就可以領取3萬元獎助金。

青年職得好評計畫為去年7月底推出，原本針對29歲以下青年連續失業滿6個月以上，可以申請深度就業諮詢，諮詢後3個月內找到工作、並穩定工作3個月就能領取3萬元獎助，推出至6月底已有3286人申請諮詢、工作中有1460人，提出申領的青年則有979人。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，如果役男在服役前找到工作，就可以試用「青年就業獎勵計畫」，如果服役前、退伍後未能順利找到工作，則可以適用將修正的「青年職得好評試辦計畫」，只要在疫情期間內退伍或退役的青年，並且無法找到工作就可以使用青年職得好評好評計畫，接受深度諮詢後、再穩定就業3個月，即可領取3萬元獎助金。

(中時 )