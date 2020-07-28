施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，因美國聯準會(Fed)表態將維持低利率至2022年，全球股市上演資金行情，6月以來，外資在台股已出現連續性買超，上市櫃市場成交量熱絡；7月以來指數更一路上攻，更創下台股歷史新高，使得台股成為全球股市中、今年以來少數報酬率翻正的市場。而在全球五大央行已釋出5兆元資金，維持貨幣寬鬆政策之下，台股接下來的動能更值得期待。

法人已開始將選股眼光拉長至2021年，並將評價基礎定位在2021年，建議操作策略在於尋找有中長期結構性成長機會的標的，並加碼布局大陸去「美國化」趨勢受惠的IC設計、封測材料類股，也開始布局下半年有旺季效應的蘋果供應鏈，長線則仍看好5G、雲端伺服器、半導體。

相較過去三次QE平均購買0.3兆元資產，美國聯準會為了因應新冠肺炎疫情帶來的衝擊，在過去16周已購買2.3兆資產。全球五大央行從去年9月釋出的資金至今成長了25％，達到近5兆元。

市場上充斥著資金，帶來全球股市的資金行情，不只創下歷史新高，台股更是全球主要股市中少數今年以來表現開始翻正的市場。在外資陸續啟動回補之下，我們預期這將會是台股動能的一大利多。唯需注意中美摩擦升溫對台股的影響：近期大陸通過港版國安法、美國取消香港特殊地位，後續除疫情發展和經濟復甦力道仍需持續關注之外，下半年步入美國大選階段，美國對大陸的打壓或加劇，將延續中美緊張局勢的議題。然而在大陸「去美化」之下，台灣潛在受益仍多。

我們觀察，法人已開始將選股眼光拉長至2021年，建議操作策略在於尋找有中長期結構性成長機會的標的。

儘管全球爆發肺炎疫情，但半導體產業過去三個月在疫情之下仍成長，台灣半導體類股2020年第二季展望大多優於預期。主要受惠原因為：第一，自2019年末整體半導體庫存已去化至健康水位；再者，客戶擔心因疫情造成斷鏈，積極備貨建立庫存；第三，突然暴增的居家辦公相關需求。因此，在疫情中仍有不少公司5月營收創下歷史新高或次高。考量到外資資金流才剛開始轉為正向，加以半導體產業多項趨勢性題材持續發酵，如5G、HPC、7奈米以下先進製程等等，我們對於2020下半年半導體類股的股價表現抱持著審慎樂觀看法。

另外也看好手機。手機產業中，以5月營收以蘋果供應鏈佔比較高、且同時擁有其他題材（如在家工作趨勢等）的公司表現較佳。在新冠肺炎疫情逐漸緩解後，我們留意到投資人及資金流向逐漸回到智慧型手機供應鏈，以把握即將來臨的旺季行情，看好iPhone相關類股表現可望優於市場預期。我們也預期2020下半年iPhone新機種最重大的升級會是5G與鏡頭功能。因此相關零組件的供應商將受惠最大。

除此之外，在疫情催化下，今年電子商務表現大躍進，在家工作、學習亦帶動筆電需求，因此我們仍持續看好「零接觸」經濟下的電子商務、電競產業。然而全球疫情升溫仍存在不確定性，短期內全球消費和投資可能仍趨於保守，廠商對未來景氣的看法以持平居多，後續持續追蹤歐美疫情狀況，以作為未來需求狀況的判斷依據。

(工商 )