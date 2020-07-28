疫情趨緩，夏天卻爆熱！想要在涼爽的環境和真命天貓相遇，「喵嗚市集」是最佳選擇！109年8月1日至2日（週六、日），全臺最大室內貓咪主題市集-「喵嗚市集」季夏場，就將在臺北市萬華區龍山文創基地（捷運龍山寺站Ｂ2商場）登場。

結合公益認養、貓咪生活講座，以及飼養所需產品和主題文創商品等元素，還有貓咪免費晶片植入及疫苗施打服務的「喵嗚市集」今夏熱情登場，主辦方東盛創意有限公司表示，為了維護貓咪的安全與健康，8月1日下午2時起，在「喵嗚市集」，將會由臺北市動物保護處提供貓咪晶片植入及疫苗施打的服務；晶片50個，疫苗150支，用完為止。惟飼主須設籍於臺北市，有需要的飼主可以帶著身分證和您的愛貓前往登記接受服務。

「喵嗚市集」舉辦後迴響熱烈，參加過的貓奴們紛紛敲碗期待；現在疫情相對穩定，趕在8月份舉辦季夏場，希望在室內涼爽的環境中，提供愛貓人和貓咪都舒適的空間。集結貓咪周邊產業進駐，包括乾糧、鮮食、營養補充品、洗護保養品和貓砂，以及貓咪玩具、休憩床；貓咪的吃喝玩樂一應俱全。

「喵嗚市集」重視浪貓，特別與公益認養單位合作，兩天均有認養浪貓活動，群貓雲集，期待能與天命貓奴相遇，讓浪貓從此有人照顧關愛。

「喵嗚市集」也邀請了各種貓文創藝文商品參與，舉凡貓咪主題飾品、配件，Cosplay精緻貓耳朵，客製化寵物公仔、羊毛氈，還有寵物似顏繪畫師，透過各種文創專業，掌握毛孩的神韻精髓，做出獨一無二專屬愛貓的產品。

喵皇心事誰人知？「喵嗚市集」共有六場主題講座，除找來室內設計師以實例說明，如何尊重貓咪的天性，利用既有的素材來規劃人貓共處的親密空間。另外也會安排貓咪旅店店長以及寵物溝通師，以專業角度幫助貓咪熟悉新環境，藉由心靈相通來解讀貓咪的小心思、心內話。還找來專業攝影師傳授拍攝街貓的訣竅，讓愛貓人能拍出街頭貓皇最迷人的風采。也考量到疫情期間無法出國，「喵嗚市集」也請來了貓奴旅者，前來分享歐亞貓之國度的貓皇群相，說說異國貓城的可愛見聞。此外，寵物禮儀師也會到場提供飼主心理建設與正確方法，好為分別到來的那一天預做準備。

「喵嗚市集」將於8月1日至2日上午12時至18時準時開場，現場為近千坪的室內挑高開放空間，為落實防疫工作，市集將採實名制登記入場，服務處配置酒精，參與市集活動所有人員，將一律測量體溫，配戴口罩及消毒手部後入場。

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