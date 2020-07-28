台中世貿中心今年下半年主辦國內展覽，及組團參加國外展覽檔期，將呈現外冷、內熱現象！台中世貿中心總經理陳弘岳28日表示，原 6月17日登場的第28屆泰國國際包裝科技暨食品處理展，及形象館，均改期至10月20～23日，因原報名的國內廠商無意參加，該中心決定不組團參展。

另外，預定9月17日登場的第7屆緬甸國際包裝科技暨食品、飲料加工機械展，原本有7家廠商報名，但因疫情喊停，並展延至明年9月8月在緬甸仰光（Myanmar Expo）展覽館登場。

接著，該中心原計畫帶領10家廠商，參加今年10月15日在雅加達會議中心登場的印尼國際美容展，也因疫情而停辦。

至於第23屆新加坡國際石油及天然氣科技展覽會與研討會，預定11月24日在新加坡金沙會展覽中心登場，台中世貿中心計畫帶著6家廠商赴星參展，但因疫情緣故，該展覽能否如期舉辦，主辦單位預定8月公告定案。

另在國內展覽檔期，陳弘岳說，該中心今年下半年舉辦重要展覽，包括均預定10月登場的休閒美食展，及美容化妝品展等。其中，美容化妝品展共邀集了上百家國內外醫學美容化妝品聯合展出。至於台中世貿中心原本6月要舉辦素食展，因疫情緣故，也延期至10月，併入10月休閒美食展。 陳弘岳說，目前國內疫情控制很好，但該中心擔心未來政府開放境外遊客入境後，是否會影響國內疫情變化，而影響看展人潮，該中心正密切關注中。

陳弘岳認為，這波疫情對今年上半年展覽影響很大，包括該中心舉辦4月旅展被迫取消，報名廠商費用，將延至明年旅展使用。另該中心今年11月還有一檔旅展。不過，這波疫情衝擊，對於部分旅遊業者與旅行社的營運影響很大。

至於大陸展覽方面，廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會（簡稱廈門工博會）7月9日在廈門市揭幕，在台中世貿中心的協助下，共有5家業者參展。

另2020年「第22屆（褔州）海峽兩岸經貿交易會」（簡稱福州海交會），也在該中心的協助下，共有11家業者報名參展。

(工商 )