台灣獼猴去年從保育類野生動物降為一般類野生動物，高市至今傳出7件私養通報，還有誇張飼主把獼猴當小孩，騎機車載著到處跑；農業局呼籲，獼猴可能傳播人畜共通傳染病，不建議飼養，尤其若是獵捕，最高可罰30萬。

2019年1月9日台灣獼猴從保育類野生動物調整為一般類野生動物，致使許多國人以為可隨意飼養台灣獼猴，至今高市農業局獲報7件私養獼猴，其中住三民區的阿伯常把小獼猴放在機車後座，行蹤遍布北高雄，民眾紛紛向農業局檢舉。

農業局調監視器找到車主，對方表示，已養了1年多，當時是在山上看到母猴死亡，小猴子孤單可憐，才好心帶回家養，並不知道獼猴不能養；農業局人員勸導後，將獼猴帶走安置，若研判被豢養時間不長、尚未失去求生能力，就安排野放回歸山林。

高市農業局坦言，目前法令並未禁止飼養獼猴，造成執法模糊地帶，但《野生動物保育法》規範不可獵捕，飼主必須證明並非獵捕得來，否則可處6萬至30萬元罰鍰。

此外，市府另訂「高雄市野生動物保育自治條例」，在鼓山區、旗山區、美濃區、大社區、阿蓮區、岡山區等6區內，不得接觸或餵食台灣獼猴，違反規定可裁處5000元至1萬元罰鍰，民眾看到有人私養或餵食獼猴，可拍照蒐證，通報1999或農業局查處。

農業局代理局長王正一說，台灣獼猴成年發情期有生理需求，會攻擊人，加上獼猴是群居動物，被飼養後難以再融入野外族群，更容易發生人畜共通傳染病，呼籲民眾「不餵食、不接觸、不干擾」。

(中時新聞網)