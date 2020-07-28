男神～娶我吧

日本男星和韓國歐巴不同的是，大部分的日本男星都不是那種一看就覺得好帥喔的類型，但是卻是越看越有魅力，年輕的日本男星帥氣又可愛，但過了30歲後就會自動增添一種難以形容的成熟風采。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，30-40歲、未婚的日本男星中，台女最想嫁的是哪幾位，從內在看到外在，每一個都讓人想跟他「台日友好」一下啊！

第10名：松本潤

12歲就加入傑尼斯事務所松本潤，是一位才華橫溢的演員兼歌手，因出演校園愛情劇《流星花園》而大受注目，多變的臉部表情讓他非常有魅力，而且五官漂亮到讓人認不住用「俊美」來形容他，最中女孩心臟的莫過於松本潤可是個會下廚的暖男，燒飯是他的日常也是興趣，拿手菜是義大利麵。

第9名：齋藤工

因為演出《晝顏》而聲名大噪的齋藤工，被封為「日本性感男神」，深深的輪廓與低沉聲線再加上完美的身材，完全就是把讓女生著迷不已的元素集在齋藤工一身啊！不過他本人對於性感男神的封號倒是很害羞，但他不知道的是，少女們愛的不只是他的外型，還有他在表演工作上的柔軟度與開放度。

第8名：中村倫也

中村倫也在演技上不只有出色表現，百變的形象和挑選劇本的獨到眼光，讓他就算不演男主角也在觀眾心目中留下深刻印象，在許多女粉絲心目中中村倫也是一名溫柔又療癒的明星，好聽的聲音讓人一聽就難忘，在演技方面，他也以專業表現把各式各樣的角色詮釋得淋漓盡致。

第7名：綾野剛

綾野剛在日本也是被歸類為「塩顔男子」，所謂的鹽臉男，意思就是「雖然不是一看就覺得帥，但很有自己的特色的男子」，當過模特兒也玩過樂團的綾野剛現年38歲，是日本很多戲劇、電影導演的愛用演員，他遊走於冷酷和型格之間的風韻讓不少人印象深刻。

第6名：櫻井翔

畢業於名校慶應大學的櫻井翔是長得帥又會讀書的類型，出道以來始終維持著模範生的形象，同時也是事務所第一位成為新聞主播的藝人，專業帥氣的形象深植人心，不過他在節目上玩起遊戲可是瘋到不行，不僅大玩醜得要死的絲襪套頭，就連男扮女裝也勇於嘗試，集敬業與專業的魅力於一身，不喜歡他都難。

第5名：千葉雄大

千葉雄大靠著軟萌的外型和演技，不知道擄走多少姐姐的心啊，不少人看著千葉雄大用手遮口笑出呵呵聲的模樣都會不自覺跟著嘴角上揚，不過再過了30歲後，一路以來都以可愛系男子風格著稱的千葉雄大，也多了一種成熟穩重的風采，整體看來輕熟軟萌的千葉雄大，勢必又將讓一票女孩尖叫不已啊！

第4名：高橋一生

高橋一生因為出演《女城主直虎》和《四重奏》爆紅，他不是那種看第一眼就會覺得很帥的類型，看起來冷冷的、笑起來卻非常溫暖，高橋一生最讓人津津樂道的就屬笑容了，不僅被稱讚「笑得很好看」，還成為「鹽臉代表」，獨特的氣質抓住不少女孩的心，更精準一點的用時下流行用語形容，大概就是用「禁慾系」來形容高橋一生吧！

第3名：星野源

因為演出《月薪嬌妻》而爆紅的星野源，乍看不是那種典型帥哥的類型，在眾多帥臉男星之中，星野源走的是樸實路線，親切自然的樣子再加上成熟魅力，讓不少女生給予他「溫暖」、「安心」的評價，歌唱演戲創作俱佳的星野源，在業界可算是全方位的音樂才子，是一個很獨特的存在啊！

第2名：山下智久

演出過《求婚大作戰》、《空中急診英雄》的山下智久，一路也從清新小鮮肉晉升為童顏熟男，即使已經35歲了仍然魅力不減，有點壞壞神秘感又帶點知性，都讓女粉絲傾慕不已，山下智久在螢幕上總給人風流壞男子的形象，但其實私下的他卻是走暖男路線，這種反差讓他在女孩們心目中的好感度又再多加了幾分啊！

第1名：佐藤健

前陣子《戀愛可以持續到天長地久》爆擊不少女性的心，最大的元兇（？）大概就是男主角佐藤健飾演的天堂醫生啦，脫下角色後的佐藤健同樣的也是魅力十足，私下的佐藤健還是屬於話不多、帶點神秘的那種類型，也因此讓人更好奇、更想了解，這麼一個有魅力男藝人，在圈內的緋聞也是不少，對象更都是來頭不小的女星，像是前田敦子、石原聰美、宮澤理惠及人妻廣末涼子，難怪佐藤健被封為「肉食男」女神收割機啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月29日至2020年07月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『日本男神老公』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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(中時新聞網)