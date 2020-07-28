新北市瑞芳警分局兩線三星中高階警官，遭人指控在戲水期間與民眾發生衝突，還掐著6歲男童脖子往水裡壓，全案進入法律程序；新北市長侯友宜今受訪表示，現在雙方各說各話，但事實真相只有一個，一切以司法調查為準則，若是警局同仁不對，一定依法嚴懲，但真相若真是同仁所指那樣，那調查清楚後該怎麼做就怎麼做。

(中時 )