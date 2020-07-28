瑞芳警遭控泳池壓頭男童 侯友宜：以司法調查為準則 11:152020/07/28 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜受訪表示，若是警局同仁不對，一定依法嚴懲，但真相若真是同仁所指那樣，那調查清楚後該怎麼做就怎麼做。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳警分局兩線三星中高階警官，遭人指控在戲水期間與民眾發生衝突，還掐著6歲男童脖子往水裡壓，全案進入法律程序；新北市長侯友宜今受訪表示，現在雙方各說各話，但事實真相只有一個，一切以司法調查為準則，若是警局同仁不對，一定依法嚴懲，但真相若真是同仁所指那樣，那調查清楚後該怎麼做就怎麼做。 (中時 ) #調查 #司法 #真相 #新北 #侯友宜 也許您會感興趣 社會熱門新聞 墾丁「比基尼機車妹」正面照曝光！網被電暈：戀愛了 - 社會 高雄總圖驚爆偷拍！國中生DIY被看光 2.5萬網友瘋傳無碼片朝聖 - 社會 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 昔日大牌藝人盈門如今落難 獨老邱阿嬤靠改賣滷蛋繳房租 - 社會 正妹跑趴狂歡隔天渾身不對勁 媽送她入院 竟一去不回 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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