為了振興遭新冠肺炎疫情重創的經濟，共和黨已提案，將再砸1兆美元（約29兆台幣）。

據BBC新聞網與《華盛頓郵報》（The Washington Post）28日報導，計畫中有1000億美元（近3兆）將撥給學校，而多數美國人1人最多可領1,200美元（約3.5萬台幣）現金。此外，額外的失業救濟金是原薪資的70%，以取代本周到期、每周額外600美元（近1.8萬台幣）失業救濟金。

(中時新聞網)