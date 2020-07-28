振興美經濟 共和黨提案再砸29兆 1人現金3.5萬 失業救濟達薪資7成 11:002020/07/28 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了振興遭新冠肺炎疫情重創的經濟，共和黨已提案，將再砸1兆美元（約29兆台幣）。 據BBC新聞網與《華盛頓郵報》（The Washington Post）28日報導，計畫中有1000億美元（近3兆）將撥給學校，而多數美國人1人最多可領1,200美元（約3.5萬台幣）現金。此外，額外的失業救濟金是原薪資的70%，以取代本周到期、每周額外600美元（近1.8萬台幣）失業救濟金。 (中時新聞網) #美國 #共和黨 #振興經濟 #現金 #失業救濟 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #薪資 #民主黨 也許您會感興趣 國際熱門新聞 美駐成都領事館關門 莊祖宜發長文感嘆了 - 國際 川普充當國際好幫手 專家指北京巴不得他連任 - 國際 悲哀！杜特蒂認了在南海打不過陸 得親向習求救討疫苗 - 時事 蓋洛普民調：美中俄只能爭第二 它才是世上最受欽佩的國家 - 國際 川普邊境牆塌了？神的旨意？預告將倒台？ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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