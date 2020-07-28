蔣萬安臉書。（摘自蔣萬安臉書）

中央流行疫情指揮中心22日宣布，台灣醫療能量有餘裕，除健診、醫美外，要開放外籍人士來台就醫。政策一出，引發第一線基層醫護人員極大的反彈，藍委蔣萬安也轟衛福部，全民風險誰扛？

蔣萬安今在臉書發文表示，日前中央疫情指揮中心宣布下週也就是8月1日起，開放外籍人士「有條件來台就醫」。指揮官陳時中表示，醫療無國界，考量國內疫情穩定且醫療量能充足，有些病人過往曾在台灣診斷和就醫，考量醫療延續性，以及台灣在特殊醫療項目的實力，基於醫療責任和道義開放來台就醫。對於衛福部擬開放外國人來台就醫政策，蔣萬安也反應基層醫療人員跟民眾的疑問：

一、雖然目前臺灣疫情控制得宜，但昨天才爆發在台工作2年半的泰國移工，返泰5天後確診新冠肺炎。 疫情指揮中心也表示如果確認是本土感染，未來防疫措施將會升級，政府還要在四天後開放、甚至維持外籍人士來台就醫的政策嗎？

二、指揮中心說開放外籍人士來台就醫，也不排除中、港、澳人士的申請，但是每個國家疫情控制、疫情嚴峻的情況不同、對待臺灣民眾入境態度也不一樣，都要一視同仁的對待嗎？

三、衛福部說將依照醫療必要性、療程延續性做審查，排除健檢、醫美等非急迫性醫療需求等，但是開放的醫療項目是什麼？如何做好萬全防疫措施？這些衛福部都沒有說明清楚，對於國內民眾甚至是第一線醫護生命安全，難道要為了外籍人士來台而承擔風險嗎？

四、貿然開放外籍人士來台就醫，政府有跟第一線醫護人員溝通，做好萬全的準備嗎？ 如果沒有，為什麼還要讓他們承擔染疫的風險跟沉重的工作負擔？ 特別在年初防疫工作不眠不休，津貼、獎勵金還沒有完全發放，為什麼在世界各國防疫關鍵時刻，要讓醫護人員承擔這樣的風險？如果入境過程沒把關好，出現防疫漏洞或者破口，導致院內感染，誰要來負責？

五、到底有幾位這麼急迫的外籍人士，要來臺灣治療的醫療項目有哪些？衛福部應該要公開透明，讓醫護人員及國內民眾更瞭解清楚這項政策。

蔣萬安提醒衛福部，醫療器材設立價格上限引發醫界反彈殷鑑不遠，台灣防疫守得這麽辛苦也很成功，#必要在4天之後8月1日開放外籍人士來台醫療，增加防疫和醫護人員的感染風險嗎？請衛福部能夠仔細思考，跟辛苦的醫護人員好好溝通，確保不會出現防疫破口再來實施，希望政府能夠審慎評估、暫緩8/1開放外籍人士來台就醫政策。

(中時新聞網)