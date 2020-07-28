南韓女星具惠善與男星安宰賢，今年7月15日正式宣告離婚，結束4年婚姻。而一直十分低調的安宰賢，2月份悄悄刪光個人IG後便神隱不再發表任何言論，也鮮少出席公開場合，直到近日才曬出「全新造型」令粉絲們興奮不已。

具惠善與安宰賢2015年因拍攝韓劇《吸血鬼醫生》相識相戀，沒多久便宣布結婚，兩人還將婚禮費用全數捐給兒童病房，之後一同登上實境節目《新婚日記》大秀甜蜜婚姻羨煞旁人。沒想到這段童話般的愛情卻在2019年8月變了調，兩人不僅隔空爆料互揭瘡疤，具惠善更將性生活公諸於世，令雙方形象重挫，安宰賢在2月份寫下「忘了我吧」後便刪光所有貼文，漸漸消失在螢光幕前讓粉絲十分擔心。

在 Instagram 查看這則貼文 안재현 ❤️ 구혜선（@ahngoo.official）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 18 日 下午 4:43 張貼

如今婚姻正式畫下句點，他也在睽違5個月後更新近況，只見他染了一頭金髮，帶著髮帶與口罩，隨性的在鏡頭前擺出各種姿勢，粉絲看了紛紛轉發並留言「太想你了」、「快點回來吧」、「都過去了重新出發」。

在 Instagram 查看這則貼文 @aagbanjh 分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 上午 2:36 張貼

(中時新聞網)