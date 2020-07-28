印度與大陸間的對抗早已蔓延到科技戰，不過，印度對大陸在軟硬體上的限制，可能衝擊自身經濟與企業發展。有印度商人哀嘆，「微信意味著人脈和生意圈，政府把微信封了，讓我連生意都沒法跟中國人做了。」

大約在一個月前，印度宣布禁止TikTok、微信、UC瀏覽器等59個大陸App。另外，在上周五印度政府又宣布47個大陸App。在軟體之外，印度還通過修改2017年頒布的《財務通則》，將大陸企業變相排除在政府採購之外，並暫停與大陸、香港之間的國際快遞營運，對來自大陸的資產設置安全審查壁壘。

從上述措施可見，印度正一步步減少與大陸的合作空間。不過，這對印度透過微信做生意的商人來說，衝擊更為明顯。有印度商人表示，「我一般都是通過微信與中國的客戶溝通，微信被封殺之後，只能被迫尋找其他的通訊管道，不過想把微信上的朋友全部複製到另一個所有人都能接受的平台是非常困難的。像這種情況，在很多與大陸有生意往來的印度人中相當常見。

另一個引發印度人強烈反彈的措施就是封鎖TikTok。先前，有外媒表示，封鎖TikTok就是切斷許多印度偏遠地區民眾與世界的連結。

(旺報 )