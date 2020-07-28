夏季冷氣電費到底多少才算合理？有網友透露自家冷氣2個月電費竟然將近2萬元，看到帳單金額讓他嚇傻，忍不住上網詢問大家有可能嗎？有內行網友一看急勸：花點錢全換變頻，下兩個月的電費帳單會露出大大的笑容。

網友PO出自家電費帳單，金額將近2萬。（圖／摘自臉書爆廢公社）

原PO在臉書《爆廢公社》貼出電費帳單表示，家裡共有3台舊式冷氣，其中一台幾乎每天開12至24小時，另兩台也開8至10小時，溫度則在23-25度左右，但沒想到2個月的電費帳單竟高達1萬9205 元，驚呼「會不會太嚇人？」，並詢問大家有可能嗎？

帳單曝光後，有網友驚「超出我一年電費」、「這付一年可以買4至5台變頻冷氣了」，也有不少網友認為舊式冷氣耗電，這個價格正常，「傳統冷氣真的很可怕，尤其漏冷媒會結霜的」；有內行網友勸「變頻冷氣真的差很多」、「三台冷氣全換變頻，帳單大約就可以除以3了」、「花點錢全部換變頻，你會在下兩個月的電費帳單前露出大大的笑容」。

(中時新聞網)