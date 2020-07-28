亞系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告指出，下半年有蘋果Macbook新產品發表，以及Chromebook的持續強勁，長線則有miniLED扮演另一股新營運動能，將譜瑞-KY目標價由850元調升到1300元，維持買進評等。

亞系外資表示，譜瑞-KY第二季營收36.32億元，季增加22.6%、年增加28.59%，表現優於預期，成功改寫單季新高，展望下半年，譜瑞-KY營運持續樂觀，預計NB和顯示器相關IC的需求，有蘋果Macbook新產品的發布以及Chromebook在下半年的持續強勁，包括T-con、驅動器IC和其他高速IC等需求持續暢旺，將譜瑞-KY目標價由850元調升到1300元，維持買進評等。

亞系外資表示，長線來看，miniLED也將成為譜瑞-KY另一股營運動能，譜瑞-KY將受益於蘋果在2021年、2022年擬發布了幾款miniLED設備，預測HDR與LCD的對比以及更高的亮度，而與OLED相比則不會出現老化現象，有利於帶動MiniLED Macbook和iPad將在2021年看到更好的市場需求，且2021年及以後的非Apple筆記本電腦也將會順勢導入。

此外，估計MiniLED T-con的混合ASP比Apple LCD T-con高約50～60%，更有利於譜瑞-KY，預計MiniLED在2021年、2022年將佔譜瑞-KY營收13%、24%，高速傳輸市場將於2021年、2022年保持30%的複合年增長率。

(時報資訊)