美股周一的上揚，那指上衝1.67%，加之美國政府正協商一兆美元的紓困方案，帶動港股一吐昨日下挫怨氣。

周二香港恆生指數高開339點，隨後漲211點或+0.86%，為24814點。國企股(H股)漲116點或+1.14%，為10191點。

恆指科技股全面反彈，騰訊、美團皆高開2.9%和2.8%，阿里高開2.1%，目前漲2.3%，暫報244.6港元。比亞迪上漲1.8%，恆騰網絡漲2.6%。

恆生指數科技股已正式推出，將追蹤港股30家最大科技公司，據Wind數據顯示，該30家科技公司市值已占港股總市值39%接近四成，顯示港股已遠離金融股當道年代，反應市場對科技股的投資期待。而隨者越來越多科技公司籌備在港股上市，例如螞蟻金服，科技股指數有助於市場追蹤科技板塊表現。

黃金期貨價格站穩1900美元，一度衝上1980美元，山東黃金一度暴漲10%，目前上漲0.4%，暫報25港元。中國黃金國際上漲3.5%，紫金礦業小漲0.8%。

(時報資訊)