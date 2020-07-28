英國在周末突然宣布對從西班牙入境的旅客實施為期兩周的隔離措施，由休閒旅遊股帶頭下挫，周一歐洲股市收黑。

美中兩國以牙還牙式的關閉領事館風波，亦加深投資人的不安情緒。周一泛歐Stoxx 600收跌0.31%，報366.15點。

休閒旅遊重挫3.4%，英國TUI集團、Easyjet及國際航空集團（IAG）跌幅介於6%～11.3%。

歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）將全年客運量預測調降25%，並警告若爆發第二波疫情可能進一步下修目標。此番發言使休旅股加速下挫。

被問及德國與法國是否為下一個入境英國必須隔離的國家時，英國衛生部表示，政府正在密切觀察該國的疫情發展，也將持續檢視熱門度假勝地的情況。德國漢莎航空與法國航空大跌約5%。

周一收盤，英國富時100指數跌0.31%，為6104點。數據顯示德國企業信心連續第2月改善，德國DAX指數收平，為12838點。法國CAC 40指數跌0.34%，為4939點。意大利富時MIB指數跌0.28%，收在20019點。西班牙IBEX 35指數大跌1.70%，為7170點。

(時報資訊)