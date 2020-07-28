根據匯豐集團發佈的2020年《商貿領航調查：建構更好的未來》(HSBC Navigator: Building Back Better)報告，新冠肺炎迫使亞洲企業以前所未有的方式檢視自身組織的韌性能力，特別是企業發現到提升數位化程度的迫切性。該報告針對亞洲地區的1,400多家企業進行調查，報告也指出，新冠肺炎暴露了企業供應鏈中的脆弱環節，更促使企業重新思考如何為供應鏈注入更多的透明度和可溯性；在管理庫存方面，企業正在從「即時」(just-in-time)模式轉變為「以防萬一」(just-in-case)模式。

匯豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，「數位化不再是一件可有可無的事情，亞洲企業已經意識到數位化的好處及優勢。雖然過去一些企業較不願意採取新的科技，但是新冠肺炎已清楚地揭示擁抱改變的必要性，數位化流程能夠讓企業提升復原力並抵禦外部衝擊。」

對於未來的工作方式，亞洲地區的企業相較全球其他地區更加相信，貿易以及付款流程數位化，將在未來1至2年內成為標準作法。在這些領域，匯豐集團將區塊鏈和應用程式介面（API）等技術應用於貿易以及支付流程一直處於領先的地位。

除了數位化帶來的好處，此次疫情也暴露出企業供應鏈的脆弱性。根據匯豐調查結果，54%的亞洲企業表示未來將提升供應鏈的透明度以及可溯性；同時，超過三分之一的亞洲企業將檢視供應鏈的上游合作廠商，以確保供應鏈承受得住未來的挑戰。

蕭仲程認為，面對高度不確定性的未來，很明顯地，企業需要重新檢視自身供應鏈、營運資本以及現金流之間的關係，以預先減輕和管理風險；同時，企業還可以考慮不同的策略，使其供應鏈更加適應市場變化。其中，台灣企業生產多元化以及增加海外佈局的趨勢最為明顯。

當描述具有韌性的企業時，亞洲企業表示，最重要的三個特徵是敏捷、以客戶為中心和透過可持續的方式行事。當被問及建立韌性時的最大障礙時，亞洲企業多援引財務因素，例如現金流量以及營運成本。

蕭仲程強調，對於亞洲各地的許多企業來說，新冠肺炎帶來百年一遇的當頭棒喝。因此企業的韌性強度關乎生存與否；如果企業想要在此之後存活下來並蓬勃發展，就必須考慮改變自身的營運方式，無論是透過更進一步的完善數位化戰略，或是加強供應鏈系統的管理。

(時報資訊)