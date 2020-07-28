台灣連鎖家具龍頭—詩肯(6195)因台灣及新加坡陸續解封，且下半年搶搭台灣振興券順風車，詩肯預估，下半年逐月成長幅度可望更明顯，今天除息首日股價小幅開高，緩步填息。

今上半年雖然有全球新冠肺炎疫情因素干擾，但在宅經濟加持下，詩肯集團上半年營收未受太大衝擊，受惠於台灣及新加坡在新冠肺炎疫情受控後陸續解封。台灣在5月母親節過後零售業鎖售明顯回溫，詩肯6月合併營收回升至1.46億元，月增9.49%，年增0.79%，累計1到6月合併營收8.69億元，年增10.06%，創歷年同期新高。

詩肯表示，在台灣宣布解封後，商業活動趨於熱絡，而新加坡也在6月18日進入第2階段解封，新加坡NOVA恢復正常營運開始挹注營收，初期雖仍須時間調整，但預估短期內營運就可重回正常軌道。

受到新冠肺炎疫情影響，詩肯上半年展店腳步稍微放緩，但日前首次與大型量販通路攜手合作，旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」以雙品牌型態進駐桃園家樂福八德店，也是打破傳統擴展第2代店型「詩肯量販品牌店」。

截至6月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、51、7店，共137店，較5月增加5店，下半年在景氣逐漸回升後，也會持續評估適合商圈，加快展店腳步。

隨著台灣及新加坡營運恢復正常，且詩肯針對振興3倍券推出多項促銷活動，詩肯預估，下半年搭上振興順風車，逐月成長幅度將更加明顯。

詩肯今天除息，每股配息1.8元，早盤股價上漲0.25元，填息幅度約14%。

(時報資訊)