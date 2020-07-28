因應COVID-19疫情仍持續蔓延，外貿協會、展昭國際企業經審慎評估國內外情勢，並徵詢參展廠商及合作單位意見後，決定原訂11月12日至15日舉辦的「2020年緬甸國際汽機車暨零配件展」及「2020年緬甸國際電機電子暨電力設備展」，延期至明年10月14日至17日於仰光會議中心辦理。

貿協指出，為使拓銷活動不因疫情影響而中斷，針對持續力挺本展之參展廠商，主辦單位將推出系列線上整合服務，協助業者發掘商機。

同時為協助臺商深耕緬甸市場，貿協推出「TTS Insights專業展系列報導 - 疫情後緬甸市場商機探索」，特邀請KPMG、Hogo Yangon Business Consulting、亞太集能及外貿協會代表，並同步與緬甸汽車製造商與經銷商協會（MAMDA）會長以及緬甸電腦聯盟（MCF）副主席等來賓連線，就產業、市場及商機等面向進行深入剖析。

儘管因疫情影響，亞洲開發銀行（ADB）於六月份下調本年緬甸經濟成長率至1.8%，惟在明年經濟成長率仍有望回升至6%。此外，緬甸政府預估明年緬甸人均GDP將超過220萬緬元（約合1,600美元），較今年成長約10%。隨著人民生活水準逐漸提升，對於電力設備及汽機車零配件的需求將持續增加。

(工商 )