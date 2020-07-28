美國政府官員對外表示，美國政府已經選定了五家公司做為新冠肺炎疫苗的可能候選公司，目標是希望能在年底前讓美國人廣泛的開始接種新冠疫苗。

根據國外媒體《紐約時報》報導指出，Moderna、Johnson＆Johnson和Oxford-AstraZeneca等公司，獲得了22億美金（折合新台幣約660億）的資金，他們將與默克、輝瑞等藥廠一同協助美國政府研發新冠肺炎疫苗，以及後續的臨床實驗、建構生產基地等。其中位於馬薩諸塞州的Moderna即將在下個月進入最後的臨床實驗，展開將近3萬名的人體實驗。

這是美國政府為了能快速研發的「神速行動」（Operation Warp Speed） 計畫下，首次有疫苗的研發進展到最後階段。要通過這個針對3萬人所展開的疫苗安全性、有效性的實驗，就是疫苗獲得各國主管機關核准的最後一道門檻。也有美國官員對媒體表示，如果疫苗的實驗順利的話，將可以在年底之前，廣泛的針對美國人民進行接種。

目前世界各地針對新冠肺炎，共計有超過150種尚在研發中的疫苗，其中有20多種已進入到人體實驗階段。

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(中時新聞網)