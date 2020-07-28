大陸河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學，日前遭網友反應，在操場的「重塑青少年青春」主題專欄內發現爭議文宣，內容寫道「貞節女子的後代更聰明」、「手淫者貧賤一生」等言論，並強調上述內容是經過科學證實。新聞曝光後，27日該校校長回應稱，「之樸中學所使用的操場由夾津口鎮管轄，並非學校所有。」

根據《澎湃新聞》報導，之樸中學操場的「重塑青少年青春」主題專欄內的宣傳文中寫著，「貞潔女子生育的後代更聰明（一個女性如果不出軌，婚後生下的孩子，其智商通常會比她本人高20幾點），而濫交者的後代智商會很低」、「手淫者貧賤一生，如果不徹底戒除手淫，你想出人頭地、光宗耀祖是不可能的，一輩子翻不了身」等宣導言論。

此外，內容中還刊載，「濫交還會提高基因多樣性，但是基因的變異絕大多數都是災難性的，所謂的基因多樣性，其實是指千奇百怪的各種遺傳疾病。」等多項據說有「科學研究表明」的文宣。

對此，之朴中學校長回應表示，學校操場圍牆上的確存在網路上所說的宣傳公告欄，但該宣傳欄的裝設與學校無關，「因為之樸中學所使用的操場由夾津口鎮管轄，並非學校所有。」而另一名任職於該校的張姓教師指出，宣傳欄並非由學校製作，「宣傳欄的實際安裝時間已不可考，但應該有一年以上。」

事後，有當地媒體致電夾津口鎮政府辦公室，詢問此文宣內容事宜，工作人員卻僅回覆不清楚該校操場的宣傳欄文宣由哪個部門負責，也未表明後續是否會針對此受爭議的文宣進行調整。

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(中時新聞網)