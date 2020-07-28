公路總局今日表示，今年自用汽車及機車燃料使用費，已於7月1日開徵，截至7月27日止，已有六成車輛完成繳費，尚未繳納車輛約737萬輛，提醒繳費期限至7月31日止，請把握最後幾天繳費期限。

公總表示，繳費期限過後，11月會先催繳，須於今年12月31日前繳納燃料費，若仍未繳納，2021年1月1日起將依《公路法》第75條規定處300元至3000元罰鍰，並移送強制執行。

根據規定，汽車累計欠費在6000元以下，逾期1個月內罰300元、超過1個月至2個月罰600元、2至3個月罰900元、3至4個月罰1200元、超過4個月罰1800元；累計欠費超過6000元 ，逾期1個月內罰500元、超過1個月至2個月罰1000元、2至3個月1500元、3至4個月罰2000元、超過4個月罰3000元。

機車累計欠費在900元以下，尚無罰鍰，欠繳900元至1800元罰300元，累計欠繳1800元以上罰600元。

公路總局為鼓勵申辦「汽燃費電子繳款單」及「委託轉帳代繳汽燃費」宣導民眾按時繳納汽燃費，特舉辦2梯次抽獎活動，首梯得獎名單，6月29日已公告在活動網站。尚有第二波針對曾申辦或新申辦約定扣款、電子繳款單並按時於7月31日前繳納汽燃費者，還有機會參加抽獎，預計8月14日辦理抽獎活動，詳情請上公路總局網站查詢。

(中時 )