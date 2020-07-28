立法院各黨派紛紛提出各種修憲主張，九月下個會期開議後將送出各自版本。國民黨立法院黨總團總召林為洲今天指出，過去修憲會失敗多半是因為包裹式表決的作法，為了杜絕假改革，他與本次主張包裹表決的民進黨立法院黨團總召柯建銘不同，未來立院表決修憲案時，國民黨將要求每項不同的修憲主張分開個別表決。

雖然立法院各黨都提出修憲主張，但主張修改的部分不一，2015年立法院討論修憲時，國民黨主張實施不在籍投票並將投票年齡下修至18歲，但民進黨反對前者，而在國民黨主張兩項修憲案一起表決之下，當時的修憲提案因而無法過關。因此今天林為洲出席國民黨智庫舉辦的記者會後接受媒體堵訪時也解釋，如果這次照柯建銘的辦法把好幾項修憲案包裹表決，其他政黨未必支持整包修憲主張中的所有提案，仍將無法通過修憲。

林為洲還說，廢考監的支持度趨勢是往上的，而支持廢考監者可以有不同的版本，國民黨不應該內耗空轉，如果認為要留考監，但改善提名辦法，也要趕快提出修憲版本，而不是一直淪為內部討論，否則就是打嘴砲空轉內耗。目前國民黨立委吳怡玎提出的廢考監修憲案版本已有29位委員聯署，達到法定全體立委四分之一連數的規範，九月一號就會送出。

林為洲也點出，修憲和一般修法不同，黨團不能提案，只有立委個人可以提案，所以如果有人宣稱特定提案是黨的修憲版本，就是騙人的。國民黨本次還會提出恢復立法院閣揆人事同意權、要求總統到國會報告等修憲主張，都會分包個別表決，就算這些不通過沒關係，至少仍可以通過十八歲投票，盡量讓朝野有共識的修憲案可以通過。

(中時 )