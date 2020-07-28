國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁近日陷入論文抄襲風暴，隨著爭議越燒越大，李眉蓁日前出面道歉，並表示放棄該學位，盼焦點回歸選戰。然而，有民調也顯示，李眉蓁並未因論文風波而使其支持度大受影響。對此，知名球評石明謹直言，論文事件最傷的是民進黨推出的陳其邁，因為李眉蓁的知名度已經打開了。

《TVBS》昨公布高雄市長補選最新民調，陳其邁以55%支持度，贏過李眉蓁的21%，民眾黨吳益政則為5％。相較上一次民調，陳其邁僅增1個百分點；李眉蓁則下降1個百分點。這份民調顯示，李眉蓁並未因論文風波而影響支持度。

石明謹則在臉書指出，其實論文事件最傷的是陳其邁，因為李眉蓁的知名度已經打開了。他說原本很多人不知道李眉蓁是怎樣的人，現在看到她這樣子最對胃口，當然一定要投她。

李眉蓁爆發論文抄襲風波，雖形象大傷，但也有許多支持者到她臉書打氣，並表示「不要在意學歷的事，過去誰不會有錯誤呢！勇往直前為民眾做事才是最重要的」、「不要管什麼逆轉勝，只要不愧自己，勝與不勝眉蓁依舊是眉蓁，可以被擊倒，但不能被撃敗，現在如此以後也是如此！辛苦妳了！」、「碩士不重要，做事才重要，把高雄贏回來」、「妳的努力我們都看得見」。

(中時新聞網)