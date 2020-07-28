【玩FUN飯】要來介紹今夏高雄最新鮮、最HITO的玩法，包含你可能還沒去過的「駁二藝術特區」、最新地標景點「大港橋」、「高雄流行音樂中心」，更要帶你揚帆快樂出航，想來高雄探險，就趁現在！

7月起「YouBike2.0」提供高雄嶄新的公共自行車服務，一起騎著單車暢遊高雄吧！

想與動物近距離接觸，你千萬不能錯過南臺灣鼎鼎有名的「壽山動物園」！園區祭出8月底前門票免費的好康優惠，還推出「宿！壽山動物園驚奇夜宿營」，讓遊客體驗夜宿動物園的樂趣，在動物叫聲中驚奇入眠。

南部最大公立動物園─壽山動物園，採用干擾最少的玻璃圍籬，讓遊客能一探動物真實可愛樣貌。

除了在壽山動物園過夜，還可親手為園區動物準備「便當」，不管是餵食波爾羊，或者切塊攪拌食物再送給梅花鹿，都能目睹動物們大飽口福的可愛模樣。另外，「幫象龜刷背」也是另一項限定體驗活動，把龜殼上的泥土洗得乾乾淨淨，成就感超高，而且好療癒啊！

搭乘壽山動物園遊園小火車，一路上能看到大象、黑熊、侏儒河馬、狐獴，是深受遊客喜愛的選擇

喜愛戶外活動的朋友，高雄也有最超值的「海、陸」雙拼！走海線的，可以揚帆乘風遊高雄港，欣賞西子灣夕陽的無限美好；愛好森林的，則可以到六龜區「寶來野訓場」，體驗從美國引進的野訓設備，來一場極限森林探險。

高雄市政府配合行政院振興三倍券，把三倍FUN最大，多處景點推出吃、喝、玩、樂各種優惠方案。另外只要在高雄消費滿500元，還可以參加日日抽抵用券、周周抽黃金、月月抽百萬汽車等活動，快上「高雄振興購物嘉年華」登錄參加！

其它優惠詳情：

在海上觀賞西子灣落日，夕陽、海面交織的夢幻醉人光影，盡收眼底。

高雄寶來野訓場，鍊膽量也練身體。

（高雄市政府新聞局廣告）

(中時新聞網)