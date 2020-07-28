【玩FUN飯】要來介紹今夏高雄最新鮮、最HITO的玩法，包含你可能還沒去過的「駁二藝術特區」、最新地標景點「大港橋」、「高雄流行音樂中心」，更要帶你揚帆快樂出航，想來高雄探險，就趁現在！
想與動物近距離接觸，你千萬不能錯過南臺灣鼎鼎有名的「壽山動物園」！園區祭出8月底前門票免費的好康優惠，還推出「宿！壽山動物園驚奇夜宿營」，讓遊客體驗夜宿動物園的樂趣，在動物叫聲中驚奇入眠。
除了在壽山動物園過夜，還可親手為園區動物準備「便當」，不管是餵食波爾羊，或者切塊攪拌食物再送給梅花鹿，都能目睹動物們大飽口福的可愛模樣。另外，「幫象龜刷背」也是另一項限定體驗活動，把龜殼上的泥土洗得乾乾淨淨，成就感超高，而且好療癒啊！
喜愛戶外活動的朋友，高雄也有最超值的「海、陸」雙拼！走海線的，可以揚帆乘風遊高雄港，欣賞西子灣夕陽的無限美好；愛好森林的，則可以到六龜區「寶來野訓場」，體驗從美國引進的野訓設備，來一場極限森林探險。
高雄市政府配合行政院振興三倍券，把三倍FUN最大，多處景點推出吃、喝、玩、樂各種優惠方案。另外只要在高雄消費滿500元，還可以參加日日抽抵用券、周周抽黃金、月月抽百萬汽車等活動，快上「高雄振興購物嘉年華」登錄參加！
其它優惠詳情：
（高雄市政府新聞局廣告）
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。