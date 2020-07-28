國家政策研究基金會今召開「『空投』監委 玩弄國家名器」記者會，討論立法院臨時會期的監察院人事案爭議，國民黨團總召林為洲表示，會提出釋憲表明認為同意權沒有完成法定程序的立場，也會在九月正式會期開始提出修憲，擔負起改革的責任。

文化大學政治系教授楊泰順表示，長期研究國會政治最不想看見的就是國會內的肢體衝突，然而，這次的臨時會期，執政黨全面執政的優勢之下，真的讓在野黨「不能呼吸了！」，反觀1990年支持度只有十幾個百分點的民進黨，喊出民主需要制衡的口號，如今卻變成怪獸，楊認為民主的精神不只是選舉，民主的精隨在於制衡。

政大法律系副教授廖元豪指出，監委同意權的程序明顯違法，在立法院職權行使法中明文規定應交付委員會審查後才能投票，廖認為本次的人事案程序上具有重大瑕疵，懷疑通過的人事案配得當監委嗎？

國政基金會研究員黎家維說，本次的人事同意權除了監察院還有考試院，為什麼考委要審查後投票，監委就不需要，認為是在國會內施行「一國兩制」，另外，無論未來是否要廢考監，權力的歸屬才是重點，現在總統控制同意權，未來還要控制彈劾權，乾脆讓人民直選監委好了。

在修憲的議題上，林為洲表示，國民黨團已經完成1／4立委聯署吳怡玎委員的修憲版本，呼籲黨內若有不同意見應提出討論，不要內耗空轉，將會在九月正式會期開始提出修憲，也呼籲執政黨尊重在野黨要分包投票的意願，在每一個修憲項目上達到最大共識，包括公民權年齡、閣揆同意權、廢考監、總統到國會報告等。

(中時 )