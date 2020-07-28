玉山信用卡致力提升顧客的用卡體驗，繼去年「玉山Wallet」App推出國內首創的「即時綁卡」與「卡片管理」功能，現在再推出進階版「卡片管理2.0」、「消費類別查詢」與「一掃就Go！」三大功能，持續提供行動支付的便利服務。

「卡片管理2.0」將深受數位族群喜愛的「卡片管理」功能，加入了單筆指定額度設定，提供多種不同金額的選項，供顧客依每張卡片的使用習慣進行選擇，讓顧客更易於管理每一張卡片，例如做爲小額消費使用的信用卡，可設定單筆1,000元的限額，降低卡片遺失盜刷風險，讓卡友用卡更安心。

在「消費類別查詢」功能，玉山信用卡的開發團隊運用數據分析與使用者回饋，了解顧客喜歡即時查詢消費狀況的需求，將消費分成一般消費、線上一般消費與超商條碼付三種類型，透過分類功能讓顧客輕鬆記帳，打開「玉山Wallet」簡單的一個步驟，就能夠一目瞭然。

另外，「一掃就Go！」功能將付款條碼整合載具、全家會員及會員折扣，透過「玉山Wallet」在全家消費時，僅需刷一次付款條碼，即可同時完成支付、發票存載具、累點並獲得會員優惠價，無須掃描多次條碼，輕鬆享受更便捷的美好支付生活，未來也將繼續擴大至其他合作商店。

玉山信用卡的創新服務深獲卡友支持，「玉山Wallet」App下載量持續增加，至今已累計了超過百萬的下載量，爲了感謝卡友們長期支持並一同分享下載量突破百萬的喜悅，將於2020年7月29日至8月17日舉辦「百萬用戶登入享千萬紅利」活動，活動期間「玉山Wallet」用戶登入達10天即可均分千萬紅利，還可再抽最高50,000點紅利點數。

目前國內旅遊正夯，玉山信用卡要陪卡友走出臺灣本島，到澎湖一同享受島嶼度假的風情，享受在地小吃及購買特產使用「玉山Wallet」掃碼付，掃描店家QR Code就能快速付款，2020年8月1日至9月30日於指定店家消費還享5％的現金回饋。

(中時 )