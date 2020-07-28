詐騙案件層出不窮，嘉義地檢署日前指揮警方攻堅，查獲一處設在嘉義市專騙大陸、香港民眾的電信詐欺機房共13人到案，偵訊後認黃姓等10位被告犯嫌重大，向法院聲請羈押，經法院裁定張、陳、孫、姜4人准予羈押、4人以新臺幣3萬元交保並限制住居，其餘2人則予以飭回並限制住居。

內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊第三隊接獲綽號「阿彬」男子涉嫌在嘉義市設立電信詐欺機房，遂報請嘉義地檢署檢察官張建強指揮該隊及嘉義市政府警察局第一分局、彰化縣警察局刑事警察大隊等組成專案小組蒐證，7月21日至嘉義市西區執行搜索攻堅行動，當場查獲13人到案，並查扣電腦、行動電話手機、教戰手則、假冒公安證件及被害者個資等電磁紀錄等證物。

檢方表示，黃男等9人為該詐騙集團第一線人員，孫男等4人則分屬該詐騙集團第二、三線人員，今年在嘉義市西區設立電信機房，利用平板電腦群呼系統發話撥打至香港民眾行動電話，以「中國移動公司電話欠費」等話術進行詐騙，待民眾回電後，由第一線人員告知欠費情形，再由第二線人員假冒公安受理報案，之後由第三線人員假冒檢察官以監管帳戶名義處理轉帳事宜。

檢察官張建強訊問黃姓等10位被告及3位涉案少年後，認黃姓等10位被告涉犯刑法第339條之4加重詐欺罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人及反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押，經法院裁定張、陳、孫、姜4人准予羈押；施、黃、吳、林4人以新臺幣3萬元交保並限制住居；黃、吳則予以飭回並限制住居。

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(中時 )