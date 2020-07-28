針對監察院人事同意權未實質審查就逕行表決，台灣民眾黨今天率先宣布完成釋憲聲請書，因立委聲請釋憲須有立委現有總額3分之1，即38人連署，民眾黨將尋求朝野立委連署，呼籲占領議場造成審查高明放水的國民黨可以支持，不要言行激烈，但法理沉默。同時，因應監委即將於8月1日上任，民眾黨要求司法院大法官於釋憲前做成暫時處分，避免違憲的監委就任。

立法院日前進行監察院人事同意權案審查時，因國民黨占領主席台，導致監委被提名人詢答無法進行，民進黨團提出停止審查逕行表決，綠營挾國會過半人數優勢，讓準監察院長陳菊及其他26名準監委全數過關，民眾黨及時代力量質疑未實質審查，日前預告將提出釋憲案。

民眾黨團總召賴香伶、立委張其祿、高虹安及黨團修憲小組成員律師江一豪、王碩，今上午舉行「要釋憲 不違憲 國會自主的底線是法治」記者會，宣布完成釋憲聲請書，並說明監察院人事同意權行使過程有憲法疑義處。

張其祿指出，釋憲聲請書共有44個附件，最主要提出釋憲理事，依據憲法規定，監察院委員由總統提名後，由立院進行人事同意權案行使，過程中應實質審查，但因國民黨佔領議事廳，民進黨提出取消備詢，違背憲政分權，甚至違背20年來先例，未進行實質審議就通過名單，呼籲懸崖勒馬，暫緩監委就任。

不過，立委要提出釋憲案門檻，須由全體立委的三分之一委員連署提案，即須有38名立委連署。此外，時力質疑民眾黨當天未進場投票，恐不符連署釋憲資格。王碩說，是否符合提出釋憲資格，並非以投票行為單獨認定，是以實質行為，民眾黨5名立委在投票前有前往院長是表達抗議，質疑程序有瑕疵希望終止，黨團也有提案希望實質審查，這些都是立委行使職權受阻的證明。

賴香伶認為，時力講法是陷入綠營黨團總召柯建銘圈套，沒有進行實質審查事實明確，且過程民眾黨也有表達疑義，希望提出釋憲案，交由大法官負起憲政解釋責任，希望小黨不要被大黨玩弄。賴香伶強調，藍綠兩大黨不願意進行實質審查，尤其是廢除考監兩院修憲案，有人沒提案或用個人提案，到底是誰在打假球？小黨不應該被大黨當成替罪羔羊。

(中時 )