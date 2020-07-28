新冠疫情影響，許多公益團體在面對募款時更是比平日來的不易，SAVE認證車聯盟有鑑於此，透過全國SAVE加盟車商積極關注各地社福機構，在疫情期間所需的物資需求，為善盡企業回饋社會之責任，SAVE認證車聯盟所屬之SAVE加盟車商特別於活動期間之車輛收入中，合計提撥32萬元，捐贈全國受贈單位。

全國受贈單位分別為熊寶貝潛能之家、財團法人私立弘化同心共濟會附設弘化懷幼院、台中市政府社會局急救助基金、嘉義縣奉天宮濟公廟道濟慈善會，由裕隆集團行冠企業林志偉協理分別與各區SAVE會長／會副會代表SAVE認證車聯盟共同捐贈，受贈單位亦回贈感謝狀。

裕隆集團行冠企業，以其業界最強之中古車交易平台起家，以公正透明客觀的第三方做車輛的查定檢驗，舉凡通過SAVE查定認證的車輛，皆是由具備豐富經驗的SAVE認證工程師團隊，親自逐輛進行鉅細靡遺的車況專業查定認證，每年經SAVE認證工程師團隊查驗SAVE加盟店車輛達15,000台以上，為的就是提供消費者最安心的車輛保證。

裕隆集團行冠企業所屬SAVE認證車聯盟除持續致力於建立安心交易的購車環境外，也期望能為回饋社會盡一份責任，因為有您不斷支持SAVE的安心購車，才得以讓SAVE認證車聯盟有機會和你一起送「愛」心，疼惜生活在這寸土地上的毎一個人。SAVE認證車聯盟代表各受贈單位，於此次愛心捐款活動期間有至SAVE加盟店安心購車的您 致上萬分謝意。

(中時 )