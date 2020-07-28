美吾華(1731)深耕彩染市場有成，旗下彩染品牌「卡樂芙染髮霜」日前推出三款時尚新色，2周預購期銷售6000多盒，業績破千萬元。美吾華賴育儒總經理表示，卡樂芙近期推出的新三色，由於顏色時尚美麗，加上沁涼消暑的夢幻命名，產品在短短2周突破千萬元的業績大關，展現公司產品實力。

賴育儒強調，卡樂芙堅持「小資價格，髮廊品質」的態度來服務消費者，是銷售創佳績的成功關鍵；此外，新品日前也於知名社群媒體Dcard實測評分，滿分5分，獲得4.6分的高度肯定，甚至超越知名日系品牌的4.3分，賴育儒表示，實測結果展現MIT的彩染堅強實力，讓民眾對台灣品牌更有信心。

美吾華旗下的美吾髮品牌，為台灣百大品牌，是洗、沐、染髮領導品牌，旗下「卡樂芙染髮霜」深耕彩染市場有成，據凱度市調資料，銷量和銷額均高居彩染市場冠軍，CP值深受年輕族群肯定。卡樂芙染髮霜不定時推出最新流行色彩，包括近期推出的3款韓系手搖飲髮色，就包含Pantone年度代表色的經典藍「藍莓氣泡」，以及今年在韓國演藝圈掀起流行的「煙嵐霧茶」和「薰衣草歐蕾」，獲得消費市場的歡迎。

(時報資訊)