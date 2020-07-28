谷歌公司周一宣布，因應新冠肺炎疫情而要求員工在家上班的政策，將延長至2021年6月底。

谷歌執行長皮采（Sundar Pichai）在電郵中向員工表示，為了讓員工能做未來規劃，我們將為不需要進辦公室的職位，延長「全球自願在家上班」的工作選項到2021年6月30日。

Alphabet旗下谷歌公司最初表示，員工應該有2021年1月重返辦公室的預期。根據最新披露這項消息的《華爾街日報》，在家上班政策的調整，將幾乎影響谷歌所有20萬名員工，包括約聘與全職員工。

大部分科技公司都已經宣布多數員工可在家上班到2020年底，或尚未敲定重返辦公室的時間表。亞馬遜與蘋果已要求員工於明年1月回辦公室上班，推特則允許員工只要願意，永遠可在家上班。臉書與谷歌一樣，對於員工如何與何時重返辦公室，則採取更為長期的做法。

根據約翰·霍普金斯大學統計，截至周一美國的新冠肺炎確診數已經突破420萬人，至少14萬6,900人因此死亡。

(時報資訊)